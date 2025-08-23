В Москве в полумарафоне "Лужники" планируют поучаствовать свыше 8 тыс. человек

Атлеты смогут пробежать дистанцию 21,1 км индивидуально или в составе команды

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Полумарафон "Лужники", участникам которого предстоит преодолеть 21,1 км по центру столицы, 24 августа в седьмой раз открывается в Москве.

"Атлеты смогут пробежать дистанцию 21,1 км индивидуально или в составе команды и стать частью общей беговой истории. Всего на старт полумарафона планируют выйти более 8 тыс. человек. При этом 53% от общего числа зарегистрированных примут участие в полумарафоне "Лужники" впервые: из них 19% еще ни разу не принимали участие в стартах Бегового сообщества, а 81% - уже попробовали себя в забегах серии, но именно этот старт пробегут впервые", - сообщили в пресс-службе Бегового сообщества.

Там уточнили, что в этом году участников забега ждет измененный маршрут. Старт и финиш будут расположены на Лужнецкой набережной, а дистанция все так же пройдет по самым живописным набережным Москвы, однако в районе 7-11 км участники покинут ключевые набережные и пробегут по центральным улицам города с видом на высотку на Котельнической набережной.

На финише все бегуны, которые уложились в отведенный лимит времени, получат памятные медали. Пять самых быстрых мужчин и женщин на дистанции 21,1 км и три лучшие команды по итогам эстафеты также получат денежные призы, общий призовой фонд в этом году составит 690 тыс. руб. Поддержать бегунов можно в стартово-финишном городке, а также по маршруту марафона, присоединившись к любой из групп поддержки на дистанции.

