В субботу полузащитник провел первый матч в составе московского "Динамо"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук допустил, что больше не сыграет за европейскую команду. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу "Динамо" со счетом 3:0 дома обыграло "Пари НН". Миранчук дебютировал в составе бело-голубых, выйдя на замену на 72-й минуте. Ранее россиянин выступал за швейцарский "Сьон".

"Я решил попрощаться, со всеми остался в хороших отношениях. Философствовать не хочется, но точно я об этом не жалею. Конечно, я допускаю, что это был мой последний европейский клуб. Я бы посоветовал молодым пораньше уезжать и учить язык", - сказал Миранчук.

Также он оценил свой дебют в "Динамо". "Два дня только тренировался, но все впереди. Я очень рад, что мы победили, все только начинается. В команде встретили отлично, я многих ребят знаю, мне понятны требования в команде", - рассказал футболист.