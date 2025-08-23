Шарапову включили в Международный зал теннисной славы, соответствующее объявление на торжественной церемонии сделала Уильямс

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Поражение от российской теннисистки Марии Шараповой в финале Уимблдона 2004 года стало самым тяжелым в карьере американки Серены Уильямс. Об этом она рассказала на церемонии включения Шараповой в Международный зал теннисной славы.

Встреча прошла 3 июля 2004 года и завершилась победой Шараповой со счетом 6:1, 6:4.

"Мы много соревновались на корте, много соперничали, и это делало нас сильнее. Когда ты выиграла Уимблдон в 17 лет, это было самым сложным поражением в карьере. Наше соперничество было одним из главных в теннисе. Ты никогда не сдавалась на корте. Когда ты проигрывала первый сет, я понимала, что ты отыграешься", - сказала Уильямс.

"После тенниса мы пересекались на разных мероприятиях, понемногу общались и сближались. Мария очень профессиональный игрок, на корте она демонстрировала абсолютно все, что умеет. Она не отвлекалась на сплетни, а делала свое дело. Спасибо тебе за это соперничество", - добавила американка.