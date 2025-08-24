Церемония введения в Зал славы состоялась в Ньюпорте

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова достигла огромных высот в спорте, поэтому ее давно надо было включить в Международный зал теннисной славы. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы на церемонии в Ньюпорте. Также в Зал славы вошли братья Майк и Боб Брайаны из США.

"Это очень почетно и престижно, давно пора было включить Шарапову в Зал славы. Она добилась потрясающих высот, была первой ракеткой мира, побеждала на турнирах Большого шлема, успешно играла за сборную России. Она играла ярко, агрессивно. Думаю, болельщики до сих пор помнят ее крики на корте, настолько она вкладывалась в свои удары", - сказал Янчук.

"Ее любили и до сих пор любят болельщики. Помимо того, что она великолепно играла, многих завораживала ее внешность, на матчи с ее участием всегда было сложно попасть. Даже когда играли ее главные соперницы, все равно симпатии зрителей были на стороне Шараповой", - добавил собеседник агентства.

Шараповой 38 лет, россиянка объявила о завершении карьеры в 2020 году. Она также является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2004) и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).