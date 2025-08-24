Кафельников рад включению Шараповой в Зал славы

Мария Шарапова стала третьим представителем России в Международном зале теннисной славы

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Включение Марии Шараповой в Зал славы является заслуженным и радостным событием. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации тенниса России, олимпийский чемпион, член Зала славы Евгений Кафельников.

Ранее Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы на церемонии в Ньюпорте.

"Со своей стороны могу сказать, что включение заслуженное. Я как член Международного зала теннисной славы голосовал за ее включение, - сказал Кафельников. - Я искренне рад за нее. Очередной представитель из России в Зале славы: теперь там я, Марат Сафин и Мария. Наше представительство расширяется, это не может не радовать".

Шараповой 38 лет, россиянка объявила о завершении карьеры в 2020 году. Она также является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2004) и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).

Теннисистка была знаменосцем российской команды на церемонии открытия Олимпиады 2012 года в Лондоне. Она стала первой женщиной, выбранной в России на эту роль на летних Олимпиадах.

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. Из россиян в него ранее были включены Сафин (2016) и Кафельников (2019).