Мария Шарапова стала первой женщиной из России, кого ввели в Международный зал теннисной славы

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова благодарна своему отцу Юрию Шарапову за поддержку, которую он оказывал на протяжении ее спортивной карьеры. Об этом Шарапова заявила во время церемонии введения в Международный зал теннисной славы.

Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы в ночь на воскресенье. Юрий Шарапов был тренером Марии Шараповой в начале ее карьеры.

"Папа, мы сделали это вместе. Мне так повезло, что на этом пути ты руководил мной. Когда никто в нас не верил, ты верил всегда. Ты был уверен в своих решениях, ты был строг, ты всегда ждал, что я буду повышать собственные стандарты. Но ты никогда не забывал о своей главной роли - быть моим отцом. Это подарок, за который я глубоко благодарна, спасибо", - сказала Шарапова, которая, как и ее отец, не смогли сдержать слез.

Шараповой 38 лет, россиянка объявила о завершении карьеры в 2020 году. Она также является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2004) и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).

Теннисистка была знаменосцем российской команды на церемонии открытия Олимпиады 2012 года в Лондоне. Она стала первой женщиной, выбранной в России на эту роль на летних Олимпиадах.

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. Из россиян в него ранее были включены Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019).