По словам генерального директора клуба, перед командой стоит задача повышения в классе

ГЕНИЧЕСК, 24 августа. /ТАСС/. Организаторы футбольного чемпионата "Содружество", в котором принимают участие клубы Донбасса, Новороссии, Крыма и Севастополя, предоставят победителям две путевки во Вторую лигу дивизиона "Б" национального чемпионата. Как сообщил ТАСС генеральный директор херсонского клуба "Фрегат" Сергей Кучеренко, команда будет бороться за эту возможность.

"Перед командой стоит задача повышения в классе. Сейчас лиге "Содружество" выделено две путевки во Вторую лигу чемпионата России - для победителя лиги "Содружество" и обладателя кубка лиги "Содружество". Непосредственно к этой задаче мы идем", - сказал он.

Кучеренко пояснил, что клубу также необходимо пройти аккредитацию для повышения в классе, этот процесс начат. "Есть в Российском футбольном союзе главные три критерия. Это инфраструктура футбольного клуба, где команда собирается принимать матчи во Второй лиге. Это критерий финансовой гарантии, над чем мы сейчас очень плотно работаем. Я думаю, в этом вопросе проблем не будет. И один из главных критериев - спортивный принцип", - отметил он.

Главный тренер команды Андрей Добрянский подчеркнул, что ребята замотивированы и тренируются с полной отдачей. "Если бы мы не ставили цель попасть во Вторую лигу, мы бы не начинали проводить аккредитацию. Это путь сложный, но у ребят уже появилась мотивация", - сказал он.

Футболист команды Николай Кузнецов считает, что у "Фрегата" высокий шанс выиграть в турнире. "Мы делаем то, что от нас зависит. Я считаю, что если мы и проиграем, то сами себе", - резюмировал он.