В апреле Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин является легендой мирового спорта. Такое мнение ТАСС высказал футболист Федор Смолов.

Ранее Смолов созванивался с Овечкиным, когда стал чемпионом России вместе с "Краснодаром".

"Общались с Сашей Овечкиным после чемпионства "Краснодара" великолепно. Мы периодически с ним общаемся. Его рекорд - великолепно, очень рад за него. Легенда мирового спорта", - сказал Смолов.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который принадлежал канадцу Уэйну Гретцки.