Футбольный клуб "Фрегат" вернется в Херсонскую область, когда позволит оперативная обстановка

ГЕНИЧЕСК, 24 августа. /ТАСС/. Инфраструктура для развития профессионального футбола в Херсонской области есть, и клуб "Фрегат" готов вернуться домой, когда позволит оперативная обстановка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Кучеренко.

"У нас есть прекрасные объекты и в Геническе, и в Скадовске. И сейчас параллельно, конечно же, руководство региона будет стараться там все это модернизировать, чтобы при первой же возможности мы могли комфортно вернуться в родную область, когда позволит обстановка", - сказал он.

Кучеренко выразил благодарность крымскому клубу "Крымтеплица" за предоставление необходимой инфраструктуры. "Они предоставили нам максимально комфортные условия для проживания, для тренировочного процесса. Я считаю, что это одни из лучших условий не только в лиге "Содружество" и в Крыму, но и на материке", - подчеркнул собеседник агентства.