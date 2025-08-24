Форум состоится с 5 по 7 ноября

САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Организаторы международного форума "Россия - спортивная держава", который состоится с 5 по 7 ноября в Самаре, ожидают участия президента России Владимира Путина в церемонии открытия. Об этом сообщила журналистам министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская в рамках пресс-тура по объектам предстоящего форума.

"Обычно традиционно его [форум "Россия - спортивная держава"] открывает президент. Мы тоже ждем его на открытии форума в Самаре. Деловая программа формируется. Я надеюсь, это будет, как всегда, традиционное приветствие Владимира Владимировича [Путина], напутствие. Особенно в преддверии проведения совета при президенте, оно [напутствие] всегда является главным тезисом предстоящего совета и задач, которые будет ставить президент", - сказала министр.

По информации Рогожинской, открытие форума и пленарное заседание состоятся на площадке Дворца спорта имени Высоцкого.

О форуме

Форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кузбасс и Пермь. В 2024 году мероприятие проходило в Уфе.

В 2025 году форум пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября. Одной из главных тем станет развитие детско-юношеского спорта.