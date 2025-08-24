На мировом первенстве в Италии россиянин завоевал две золотые награды

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Двукратный победитель чемпионата мира по гребле в Италии российский каноист Захар Петров не испытывал давления после успешного выступления на мировом первенстве 2024 года. Об этом он рассказал ТАСС.

На чемпионате мира в Италии Петров выиграл две золотые медали: на дистанции 500 м в каноэ-одиночках и каноэ-двойках. На мировом первенстве 2024 года он завоевал три золотые награды.

"Впечатления от этого чемпионата мира незабываемые, я опять стал сильнейшим в мире и очень рад тому, что мне удалось реализовать наработанное. Мне все здесь понравилось, организация была на высшем уровне. Не секрет, что перед каждым чемпионатом мира или Европы спортсмены чувствуют волнение, я, честно говоря, не думал о том, что на мне после прошлого успешного мирового первенства лежит большой груз ответственности за результат. Я делал свою работу. И если бы результат был не столь успешный, то сильно бы не расстроился. Ведь я сделал все от себя зависящее", - сказал Петров.

"Если сравнивать этот чемпионат мира с прошлогодним, то в Милане было куда тяжелее победить, соперники целенаправленно готовились к этому старту и намного сильнее готовы. Все соперники относились к нам нормально, только позитивные эмоции. Когда поднимался не российский флаг и играл не российский гимн, я не сильно был удручен этим. Я показал наивысший результат. Все понимали, что победила не какая-то левая страна, а представитель России. Надеюсь, что скоро мы снова выступать под своим флагом и гимном", - добавил он.

Чемпионат мира в Милане завершится 24 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.