Как сообщает агентство CTK, один из спортсменов был доставлен в больницу вертолетом

ПРАГА, 24 августа. /ТАСС/. Шесть спортсменов получили травмы во время молодежного велокросса West Bohemia Tour в Чехии. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Во время этапа на участке велокросса у местечка Кржечов близ города Пльзень на западе республики произошло, согласно агентству, массовое столкновение его участников, старшим из которых было 23 года. Двое из пострадавших получили травмы средней степени тяжести, четверо - легкие травмы.

Один из спортсменов, у которого травма была наиболее серьезной, был доставлен в больницу вертолетом. Остальные пострадавшие были привезены в расположенные близ места инцидента госпиталя автомобилями скорой медицинской помощи.