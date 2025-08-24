На счету полузащитника 44 забитых мяча и 29 голевых передач в 121 матче чемпионата России

САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Полузащитник Эдуард Сперцян стал рекордсменом футбольного клуба "Краснодар" по количеству результативных действий в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В игре шестого тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" (6:0) Сперцян забил гол и отметился двумя результативными передачами.

По данным аналитической компании Opta, на счету футболиста "Краснодара" стало 73 результативных действия в 121 матче РПЛ. Армянский полузащитник забил 44 гола и сделал 29 результативных передач. Он превзошел достижение Жоаозиньо, на счету которого 71 результативное действие за "Краснодар" в чемпионате страны.

Сперцяну 25 лет. Он является воспитанником "Краснодара" и в составе команды стал чемпионом России в прошлом сезоне.