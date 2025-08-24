Руководитель омского альпклуба "Крокус" Евгений Жулинский рассказал, что на церемонии присутствовало более 100 человек

ОМСК, 24 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с погибшим 16 августа на пике Хан-Тенгри в Киргизии альпинистом Алексеем Ермаковым прошла в Омске. Об этом ТАСС сообщил руководитель омского альпклуба "Крокус" Евгений Жулинский.

"Прошла церемония прощания. Было много людей, думаю, чуть больше 100 человек", - сказал Жулинский.

По его словам, после церемонии прощания гроб с телом повезли в Новосибирск, где Ермаков будет кремирован.

Ранее ТАСС со ссылкой на Жулинского сообщил, что 14 августа Ермаков сильно устал и остался ночевать в лагере на высоте 5 500 метров. На следующий день он не вышел на связь. После этого 16 августа к нему вышли два альпиниста, которые обнаружили в палатке его тело и потухшую горелку. Возможно, погибший хотел согреть воду и заснул. 19 августа его тело было вывезено с Хан-Тенгри.