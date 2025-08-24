МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 обыграли тольяттинский "Акрон" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Матеус Алвес (6-я минута), Кирилл Глебов (19) и Иван Обляков (59, с пенальти). У проигравших отличился Артем Дзюба (34).
Дзюба забил 243-й мяч в различных турнирах и является рекордсменом России по этому показателю. В чемпионатах страны на счету форварда 172 гола. В текущем чемпионате нападающий "Акрона" отличился в третий раз. Он впервые с 2021 года забил в ворота Игоря Акинфеева, тогда он выступал за петербургский "Зенит".
ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ. Столичная команда набрала 14 очков и вышла на 2-е место в турнирной таблице. "Акрон" потерпел второе поражение подряд. Тольяттинский клуб с 6 очками располагается на 12-й строчке.
В следующем туре ЦСКА примет лидера чемпионата "Краснодар" (15 очков), "Акрон" дома сыграет с калининградской "Балтикой". Оба матча пройдут 31 августа.
1
"Краснодар"
6
5
0
1
15
17
3
14
2
ЦСКА
6
4
2
0
14
14
5
9
3
"Локомотив"
6
4
2
0
14
16
9
7
4
"Рубин"
6
3
1
2
10
8
10
-2
5
"Зенит"
6
2
3
1
9
11
7
4
6
"Балтика"
5
2
3
0
9
9
5
4
7
"Динамо" М
6
2
2
2
8
7
6
1
8
"Спартак"
6
2
2
2
8
8
10
-2
9
"Крылья Советов"
6
2
2
2
8
9
12
-3
10
"Ахмат"
6
2
1
3
7
7
8
-1
11
"Оренбург"
6
1
3
2
6
7
8
-1
12
"Акрон"
6
1
3
2
6
9
8
1
13
"Динамо" Мх
6
1
2
3
5
3
9
-6
14
"Ростов"
6
1
1
4
4
6
11
-5
15
"Пари НН"
6
1
0
5
3
4
12
-8
16
"Сочи"
5
0
1
4
1
3
15
-12