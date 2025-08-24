Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 обыграли тольяттинский "Акрон" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Матеус Алвес (6-я минута), Кирилл Глебов (19) и Иван Обляков (59, с пенальти). У проигравших отличился Артем Дзюба (34).

Дзюба забил 243-й мяч в различных турнирах и является рекордсменом России по этому показателю. В чемпионатах страны на счету форварда 172 гола. В текущем чемпионате нападающий "Акрона" отличился в третий раз. Он впервые с 2021 года забил в ворота Игоря Акинфеева, тогда он выступал за петербургский "Зенит".

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ. Столичная команда набрала 14 очков и вышла на 2-е место в турнирной таблице. "Акрон" потерпел второе поражение подряд. Тольяттинский клуб с 6 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре ЦСКА примет лидера чемпионата "Краснодар" (15 очков), "Акрон" дома сыграет с калининградской "Балтикой". Оба матча пройдут 31 августа.