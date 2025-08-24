Федорищев: "Крыльям Советов" нужно подать жалобу на судейство после матча с "Краснодаром"

Самарский клуб проиграл в матче чемпионата России со счетом 0:6

САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Футбольному клубу "Крылья Советов" нужно подать жалобу на судейство по итогам матча шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром". Такое мнение высказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Крылья Советов" проиграли на своем поле со счетом 0:6.

"["Краснодар"] очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, не реализовали свои моменты, судейство (у меня, как и у многих поклонников "Крыльев", тоже много вопросов: считаю, что клубу надо подавать жалобу) - никаких отговорок тут быть не может", - написал он в Telegram-канале, размышляя о причинах поражения "Крыльев Советов".

Губернатор добавил, что после матча посетил раздевалку игроков команды, где состоялся "серьезный мужской разговор без лишних глаз и ушей". Он подчеркнул, что команде нужно сделать правильные выводы, "собраться и реабилитироваться перед болельщиками".