Встреча шестого тура РПЛ завершилась победой армейцев со счетом 3:1

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба остался недоволен некоторыми решениями главного арбитра Василия Казарцева в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом Дзюба рассказал журналистам.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. Дзюба стал автором гола.

"ЦСКА - хорошая команда, добротная, очень хорошо ведет игру. Но когда такой сильный соперник, такие легковесные пенальти дают, судья сначала говорит, что у тебя пенальти, потом у 19-го номера. Потом мы простреливаем, мяч кому-то попадает в руку, и пенальти не ставят. Думаю, ЦСКА не стоит помогать", - сказал Дзюба.

ЦСКА набрал 14 очков и вышел на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. "Акрон" с 6 очками располагается на 12-й строчке.