Дзюба потребовал у руководства "Акрона" приобрести новых футболистов

Нападающий считает, что команде нужно усиление

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба попросил руководство приобрести новых игроков. Об этом Дзюба рассказал журналистам.

В матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Акрон" на выезде уступил московскому ЦСКА со счетом 1:3.

"Обидно то, что у нас много честолюбивых дублеров, пацанов, я за них счастлив. Но хочется отправить посыл руководству, помогите, пожалуйста, тренерскому штабу и команде. Где игроки, где усиление? Или мы планируем в Первую лигу вылететь? Мы, конечно, не дадим это сделать, но у нас 17-18-19-летние ребята выходят, и против такого ЦСКА им тяжело", - сказал Дзюба.

"Акрон" набрал 6 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.