ВОРОНЕЖ, 24 августа. /ТАСС/. Главный тренер воронежского "Факела" Игорь Шалимов, отвечая на вопрос о лучшем бомбардире команды Белайди Пуси, вспомнил о периоде совместной работы с бывшим форвардом сборной России Федором Смоловым в "Краснодаре". Высокую результативность албанского футболиста он связывает в том числе с большим количеством игрового времени.

"Факел" в воскресенье в матче шестого тура Первой лиги на своем поле обыграл "Нефтехимик" из Нижнекамска со счетом 1:0.

"У меня в командах всегда был бомбардир, который в районе 18-20 забивал, но мы играли по другой схеме, мы не играли тогда в два нападающих. Я имею в виду "Краснодар", Федя Смолов, и еще юношеские сборные. Времени игрового он (Пуси - прим. ТАСС) имеет больше, чем остальные. Шесть игр, четыре мяча - я считаю, что это прилично, думаю, что остальным надо подтягиваться", - сказал Шалимов на пресс-конференции после игры.

Наставник "Факела полагает, что сейчас вряд ли стоит ожидать предложений по лучшему бомбардиру команды от клубов Российской премьер-лиги, но, если такое предложение поступит до закрытия трансферного окна, решение принимать будет клуб.

В шести играх на старте сезона в Первой лиге "Факел" одержал шесть побед. В четырех из них забитыми мячами отличился Пуси. Во всех случаях забитые им мячи оказывались победными.