Вероника Кудерметова проиграла 149-й ракетке мира на старте US Open

Представительница Индонезии Джанис Чен одержала победу со счетом 6:4, 4:6, 6:4

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Индонезии Джанис Чен в матче первого круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Чен, которая пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. Кудерметова была посеяна под 24-м номером. Во втором круге индонезийская теннисистка встретится с победительницей US Open 2021 года британкой Эммой Радукану (без номера посева).

Кудерметовой 28 лет, она занимает 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Roland Garros, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла девять титулов, включая победы на Итоговом турнире WTA (2022) и Уимблдоне (2025).

Чен 23 года, она провела свой первый матч на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Спортсменка располагается на 149-й строчке в мировом рейтинге.

Также в воскресенье сестра Вероники Кудерметовой Полина Кудерметова вышла во второй круг, пройдя испанку Нурию Паррисас Диас, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 2:2 в первом сете. Еще одна россиянка Оксана Селехметьева уступила победительнице Уимблдона 2023 года чешке Маркете Вондроушовой.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).