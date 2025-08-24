"Краснодар" - новый лидер таблицы, ЦСКА идет следом. Итоги дня РПЛ

"Краснодар" в шестом туре чемпионата России разгромил "Крылья Советов", ЦСКА оказался сильнее "Акрона"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Программа шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье тремя матчами. Благодаря победам "Краснодар" стал лидером таблицы, а ЦСКА поднялся на второе место.

В первом матче дня "Краснодар" на выезде разгромил самарские "Крылья Советов" со счетом 6:0. Одним из главных героев игры стал капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян, записавший на свой счет гол и две результативные передачи. Благодаря этому он стал лидером "Краснодара" по количеству результативных действий в РПЛ - 44 мяча и 29 голевых пасов в 121 матче.

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отметил, что остался доволен атакой команды. Также он поддержал своего коллегу Магомеда Адиева из "Крыльев Советов" после разгрома. "Получился яркий матч с первых минут, у обеих команд были моменты. В первую очередь понравилась подготовка, как работали всю неделю, был хороший настрой, все были заряжены. Важно, что после перерыва не стали защищать счет, не остановились, пошли в атаку, забили еще три мяча, - сказал Мусаев, комментарий которого приводит пресс-служба "Краснодара". - Это то, что хотелось бы видеть в плане атаки, не все было идеально, были моменты, где упускали инициативу, в концовке играли чуть небрежно в центре, но позитива гораздо больше. Очень важно развивать хорошие моменты, не расслабляться".

Также матч посетил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. После игры он отметил, что такое поражение станет уроком для "Крыльев Советов", а также выразил недовольство работой судейской бригады.

"Краснодар" набрал 15 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" с 8 очками располагаются на 9-й строчке. В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с ЦСКА, "Крылья Советов" в гостях встретятся с московским "Локомотивом". Оба матча пройдут 31 августа.

Дзюба чуть не помешал ЦСКА

В другом матче дня ЦСКА на своем поле обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 3:1. В составе проигравшей команды отличился 37-летний Артем Дзюба, он забил 243-й мяч в различных турнирах и является рекордсменом России по этому показателю. В чемпионатах страны на счету форварда 172 гола. В текущем чемпионате нападающий "Акрона" отличился в третий раз. Он впервые с 2021 года забил в ворота Игоря Акинфеева, тогда он выступал за петербургский "Зенит".

Дзюба остался недоволен судейскими решениями в матче с ЦСКА. "ЦСКА - хорошая команда, добротная, очень хорошо ведет игру. Но когда такой сильный соперник, такие легковесные пенальти дают, судья сначала говорит, что у тебя пенальти, потом у 19-го номера, - сказал Дзюба журналистам. - Потом мы простреливаем, мяч кому-то попадает в руку, и пенальти не ставят. Думаю, ЦСКА не стоит помогать".

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ. Столичная команда набрала 14 очков и вышла на 2-е место в турнирной таблице. "Акрон" потерпел второе поражение подряд. Тольяттинский клуб с 6 очками располагается на 12-й строчке. В следующем туре ЦСКА примет "Краснодар", "Акрон" дома сыграет с калининградской "Балтикой". Оба матча пройдут 31 августа.

"Балтика" во главе с Андреем Талалаевым продолжает набирать очки

Завершала программу тура игра двух новичков РПЛ - калининградская "Балтика" победила "Сочи" со счетом 2:0. Очередной гол забил Брайан Хиль, с пятью мячами он занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона, уступая только Алексею Батракову из "Локомотива" (семь голов).

"Балтика" набрала 12 очков, не потерпев ни одного поражения в стартовых шести турах, и занимает 4-е место в турнирной таблице. "Сочи" остается единственной командой РПЛ, не одержавшей ни одной победы. Команда занимает последнее, 16-е место, набрав 1 очко. В следующем туре "Балтика" 31 августа на выезде сыграет с "Акроном", "Сочи" 30 августа в гостях встретится с московским "Спартаком".

Шестой тур стартовал в пятницу, в этот день "Ахмат" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" (2:2). 23 августа "Спартак" в гостях победил "Рубин" (2:0), "Зенит" дома оказался сильнее махачкалинского "Динамо" (4:0), "Ростов" на выезде поделил очки с "Локомотивом" (3:3), московское "Динамо" на своем поле разгромило "Пари Нижний Новгород" (3:0).