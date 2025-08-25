Во втором круге россиянка сыграет с американкой Джессикой Пегулой

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Россиянка Анна Блинкова обыграла украинку Юлию Стародубцеву в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Блинковой, не имеющей на турнире номера посева. Во втором круге россиянка сыграет против четвертой ракетки мира американки Джессики Пегулы.

В другом матче игрового дня россиянка Анастасия Потапова победила китаянку Чжу Линь - 6:4, 4:6, 6:2. Ее следующей соперницей станет победительница матча между первой ракеткой России Миррой Андреевой и американкой Алисией Паркс.

Блинковой 26 лет, она занимает 80-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету один титул под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше третьего круга.

Стародубцевой 25 лет, она располагается на 68-й позиции в мировом рейтинге. В ее активе нет титулов WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2025).

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).