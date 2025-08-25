После матча с ЦСКА форвард "Акрона" Артем Дзюба попросил руководство тольяттинского клуба приобрести новых игроков

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В руководстве тольяттинского футбольного клуба "Акрон" понимают эмоции лидера команды Артема Дзюбы, который говорил про необходимость качественной селекции, но клуб имеет концепцию долгосрочного развития. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев.

"Акрон" в Москве в игре шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил столичному ЦСКА со счетом 1:3. После матча Дзюба выразил опасение, что без качественной селекции команда вылетит в Первую лигу.

"Артем - человек с менталитетом победителя, у нас команда сформирована с таким менталитетом: тренерский штаб, руководство, собственник клуба, - сказал Клюшев. - Понятно, что есть определенная эмоциональная оценка сейчас в этом моменте, но у нас концепция долгосрочного развития. Мы не решаем краткосрочные задачи, у нас горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона - это самое важное".

"Нас должны усилить четыре-пять игроков, включая иностранных и российских, до окончания работы трансферного окна", - добавил Клюшев.

Также гендиректор "Акрона" сообщил, что вопрос о продлении контракта с Дзюбой не стоит на повестке сегодняшнего дня.

Трансферное окно в РПЛ закрывается в ночь с 11 на 12 сентября.