Во время паузы зрители освистывали судью, принявшего спорное решение

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев спровоцировал остановку матча первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) против француза Бенжамена Бонзи. Турнир проходит в Нью-Йорке.

При счете 5:4 в третьем сете Бонзи заработал матчбол на своей подаче. Француз попал первым мячом в сетку, после чего на корт выбежал фотограф, который подумал, что игра завершилась. Из-за помехи судья вернул Бонзи право на первую подачу, что возмутило Медведева, который подбежал к арбитру прояснить случившееся. В ходе разговора российский теннисист резко высказался в сторону судьи, намекнув, что он заинтересован в скорейшем завершении матча.

Зрители поддержали Медведева и освистывали судью, выражая несогласие с его решением. Несмотря на это, арбитр не изменил своего первоначального решения. Остановка в игре продлилась 6 минут. После нее Медведев отыграл матчбол и довел сет до победы, сократив до минимального отставание по партиям - 1-2.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1997), Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).