На данный момент 23 российских легкоатлета выполнили норматив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение выплатить материальное вознаграждение личным тренерам спортсменов, которые сумели выполнить квалификационный норматив на сентябрьский чемпионат мира в Японии. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

"Вознаграждение в размере 200 тыс. рублей выплачивается личным тренерам, спортсмены которых выполнили норматив на чемпионат мира в Токио - 2025 в соответствии с условиями в каждой личной спортивной дисциплине, - рассказал Ярышевский. - На данный момент 23 легкоатлета превысили результат норматива для участия в чемпионате мира. Из них 13 атлетов соревновались в дисциплине "спортивная ходьба", три - в метании молота, два спортсмена - в беге на 400 м, один - в беге на 400 м с барьерами, а также по два спортсмена в дисциплинах "прыжки с шестом" и "прыжки в высоту".

Среди тех, кто уже выполнил нормативы на чемпионат мира, бегуны на 400 м Полина Ткалич и Алексей Данилов, метатели молота Валерий Пронкин, Софья Палкина и Анастасия Григорьева, прыгуны с шестом Полина Кнороз и Михаил Шмыков, бегун на 400 м с барьерами Федор Иванов, прыгуны в высоту Мария Кочанова и Данил Лысенко.

Ранее ВФЛА приняло решение выплатить единоразово по 500 тыс. рублей спортсменам, которые выполнят квалификационный норматив на ЧМ-2025.

Российские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности участвовать в крупных международных стартах. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Токио с 13 по 21 сентября.