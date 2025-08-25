Два золота на этом турнире выиграл Захар Петров

РИМ, 25 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены заняли шестое место в медальном зачете, завоевав две золотые и две бронзовые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходили в Милане.

Все медали выиграли каноисты. Главным героем турнира стал Захар Петров, одержавший две победы. В 2024 году он завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 500 м, а затем принял участие в Олимпийских играх, где дважды становился четвертым. После Олимпиады он выступил на чемпионате мира в Самарканде и выиграл там три золотые награды.

В Милане Петров выиграл одиночный заезд на 500 м и победил на аналогичной дистанции в соревнованиях двоек вместе с Иваном Штылем.

После победы в одиночном заезде Петров упал с каноэ. Свое падение он объяснил потерей сил и координации. "Все шло отлично, но на последних 100 м было уже тяжеловато, равновесия практически не было, - признался Петров. - Дул правый ветер, и руки у меня забились от усталости. После финиша я вывалился, потому что уже не было координации и сил. В общем, ужасы по полной. Всем спасибо, кто болел за меня".

Также он сравнил выступления на чемпионатах мира этого года и предыдущего. "Если сравнивать этот чемпионат мира с прошлогодним, то в Милане было куда тяжелее победить, соперники целенаправленно готовились к этому старту и намного сильнее готовы. Все соперники относились к нам нормально, только позитивные эмоции. Когда поднимался не российский флаг и играл не российский гимн, я не сильно был удручен этим. Я показал наивысший результат. Все понимали, что победила не какая-то левая страна, а представитель России. Надеюсь, что скоро мы снова выступать под своим флагом и гимном"

Перспективная команда

Помимо Петрова и Штыля, медали на турнире завоевали каноисты Сергей Свинарев и Екатерина Шляпникова, которые финишировали третьими в заездах на дистанции 200 м. В 2024 году Шляпникова выиграла два золота мирового первенства в миксте, а Свинарев в июле стал чемпионом мира среди спортсменов не старше 23 лет.

В беседе с ТАСС президент Федерации каноэ России Евгений Архипов оценил выступление спортсменов на четыре балла. "Всегда можно рассчитывать и мечтать о чем-то большем, но золото Захара Петрова и бронза Сергея Свинарева в первый день - это очень достойный результат. Выступление каноистов стабильное, это самое главное. В последний день в каноэ-двойках взяли золото, бронзу взяла Катя Шляпникова. Выступление хорошее, на твердую четверку, но есть над чем работать. У нас много молодых ребят".

"У нас молодая, перспективная победа. Теперь наши спортсмены продолжат соревноваться в России, ближайшим стартом будет Кубок доброй воли в Москве", - добавил собеседник агентства.