Даниил Медведев впервые не прошел первый раунд на трех турнирах Большого шлема подряд

Он выиграл лишь один матч в 2025 году на турнирах Большого шлема

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев потерпел третье подряд поражение в стартовом матче турнира Большого шлема.

В первом круге Открытого чемпионата США Медведев не сумел переиграть француза Бенжамена Бонзи, уступив ему со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. Ранее россиянин проиграл французскому теннисисту на старте Уимблдона (6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6), а до этого оказался слабее британца Кэмерона Норри в стартовой встрече Открытого чемпионата Франции (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7).

Для Медведева это самая неудачная серия на турнирах Большого шлема в профессиональной карьере. В 2017 году он проиграл на старте Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции, но смог преодолеть эту стадию на Уимблдоне. Позднее он лишь раз не смог выиграть первый матч на двух турнирах Большого шлема подряд - в 2025 году.

Единственную победу на турнирах Большого шлема Медведев одержал в январе на старте Открытого чемпионата Австралии. В первом круге он переиграл представителя Таиланда Касидита Самрея (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2). В следующем раунде турнира россиянин проиграл американцу Лёнеру Тьену - 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира Синнер. Из россиян турнир, кроме Медведева, выигрывали Евгений Кафельников (1997) и Марат Сафин (2000).