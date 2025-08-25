Фотограф выбежал на корт в третьем сете при счете 5:4 на матчболе Бенжамена Бонзи

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Организаторы Открытого чемпионата США по теннису (US Open) лишили аккредитации фотографа, который спровоцировал остановку матча первого круга между россиянином Даниилом Медведевым и французом Бенжаменом Бонзи. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Бен Ротенберг.

Фотограф выбежал на корт в третьем сете при счете 5:4 на матчболе Бонзи. Француз подал первый мяч в сетку, однако фотограф подумал, что игра завершилась. Из-за помехи судья вернул Бонзи право на первую подачу, что возмутило Медведева, который подбежал к арбитру прояснить возникшую ситуацию. В ходе разговора российский теннисист резко высказался в сторону судьи, намекнув, что он заинтересован в скорейшем завершении матча. Зрители поддержали россиянина, начав освистывать арбитра за принятое решение.

Как отмечает портал Puntodebreak, фотограф в сопровождении охраны покинул корт после завершения третьего сета.

Медведев отыграл матчбол, довел сет до тай-брейка и сумел сократить отставание по партиям - 1-2. Впоследствии россиянин восстановил равенство по сетам, но проиграл в пятой партии.