Пауза на матчболе француза растянулась на шесть минут из-за выбежавшего на корт фотографа

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев не хотел затягивать время во время матчбола француза Бенжамена Бонзи во встрече первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (US Open). Об этом Медведев рассказал на пресс-конференции по итогам игры.

Ранее в понедельник Медведев проиграл Бонзи в первом круге US Open.

"Честно говоря, совсем нет, - ответил Медведев на вопрос, пытался ли он оттянуть момент подачи Бонзи на матчболе. - Я был разочарован, поскольку ни разу не смог сделать брейк в матче. Я думал, если судья ничего не скажет, он подаст вторую подачу и, вероятно, выиграет очко, матч закончится. Я просто выразил свои эмоции и недовольство, а затем зрители сделали то, что они сделали, не дожидаясь, пока я их об этом попрошу. Было забавно наблюдать за этим".

"В какой-то момент я попросил их остановиться, но они этого не сделали. Я подумал: "Хорошо, давайте попробуем заставить их остановиться". Но они не захотели останавливаться. Ну и ладно. Но у Бонзи был момент, как я думаю, когда он мог подавать, но кто-то свистнул, и он не подал. Его проблема", - заключил российский теннисист.

В третьем сете на матчболе Бонзи игру не могли возобновить на протяжении шести минут. Француз подал первый мяч в сетку, после этого на корт выбежал фотограф, который подумал, что игра завершилась. Из-за помехи судья вернул Бонзи право на первую подачу, что возмутило Медведева, который подбежал к арбитру прояснить возникшую ситуацию. В ходе разговора российский теннисист резко высказался в сторону судьи, намекнув, что он заинтересован в скорейшем завершении матча. Зрители поддержали россиянина, начав освистывать арбитра за принятое решение.