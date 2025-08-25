В федерации сообщили, что группа Наговициной совершала восхождение на пик Победы без гида

В группу Натальи Наговициной входили четыре человека

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Группа, в которой находилась альпинистка Наталья Наговицина, отказалась от гида во время восхождения на пик Победы. Об этом ТАСС сообщили в Федерации альпинизма России.

Как ранее сообщал ТАСС, спасательная операция по поиску и помощи Наговициной прервана из-за погодных условий. При этом 25 августа к месту нахождения альпинистки направят дрон. Наговицину попытаются спасти, если выяснится, что она жива.

"Они шли вчетвером. Без гида. Спуск, во время которого и случилась трагическая случайность, не менее опасен, чем подъем", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что транспортировать российскую альпинистку с пика Победы невозможно. Наговицина не может передвигаться из-за сломанной ноги и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму.