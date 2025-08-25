Россиянин проиграл в первом круге соревнований в США

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев считает Открытый чемпионат США по теннису (US Open) хорошим турниром для того, чтобы позднее завершить на нем профессиональную карьеру. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Ранее в понедельник Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи в первом круге US Open.

"Переживая это [эпизод с остановкой игры в третьем сете], я подумал: "Может быть, было бы забавно завершить свою карьеру одним матчем на US Open", - сказал Медведев. - Не сегодня, разумеется, но я имею в виду, что, когда заканчиваешь свою карьеру, никогда не знаешь, где ты хочешь это сделать. Сегодня я подумал: "US Open, наверное, отличное место для этого".

Для Медведева это первое поражение в стартовом матче US Open с 2017 года, тогда в первом круге турнира он проиграл представителю Канады Денису Шаповалову. В нынешнем сезоне россиянин одержал только одну победу на турнирах Большого шлема, выиграв стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии. Позднее россиянин проиграл в стартовых играх на Открытом чемпионате Франции, уступив британцу Кэмерону Норри, и на Уимблдоне, не сумев победить Бонзи.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира Синнер. Из россиян турнир, кроме Медведева, выигрывали Евгений Кафельников (1997) и Марат Сафин (2000).