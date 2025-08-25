Россиянин не смог защитить очки за прошлогодний четвертьфинал турнира

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев после завершения Открытого чемпионата США (US Open) покинет топ-15 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В последний раз Медведев находился ниже 15-го места в мировом рейтинге в феврале 2019 года, когда располагался на 16-й позиции. При этом он может впервые с октября 2018 года опуститься ниже 20-й строчки.

На счету Медведева по итогам US Open будет 2 370 очков. Наивысшей позицией, которую россиянин может занять в обновленном рейтинге, является 16-е место.

Ранее в понедельник Медведев проиграл в первом круге US Open французу Бенжамену Бонзи. Россиянин не смог защитить очки за прошлогодний четвертьфинал. В 2021 году Медведев стал победителем US Open.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира Синнер. Из россиян турнир, кроме Медведева, выигрывали Евгений Кафельников (1997) и Марат Сафин (2000).