Эксперт в области беспилотной авиации отметил, что остается открытым вопрос погрузки альпинистки на дрон

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Предложение транспортировать российскую альпинистку Наталью Наговицину с высоты 7,2 тыс. м помощью дрона похоже на авантюру. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Ранее в Федерации альпинизма России сообщили, что Наговицину 25 августа могут попытаться спасти, задействовав дрон. "Чисто теоретически, наверное, дрон можно использовать как последнюю возможную меру, если иных путей просто нет. Но, в целом, это авантюра. Идея применения для спасения альпинистки беспилотника в горах при неблагоприятных погодных условиях выглядит весьма рискованной", - сказал Федутинов, указав на недостаточную для перевозки людей надежность большинства дронов, возможные сложности с навигацией и связью в условиях гор, а также необходимость наличия у БПЛА систем предотвращения столкновений с препятствиями.

Эксперт также отметил, что остается открытым вопрос погрузки альпинистки на дрон. "Скорее всего подразумевается применить некий беспилотник вертикального взлета и посадки. Вероятно, вертолетного типа. Но как именно БПЛА без помощи других людей сможет, вылетев на место событий, обеспечить погрузку на борт человека - если живого, то, вероятно, сильно пострадавшего и истощенного - это непонятно", - подчеркнул Федутинов.

Ранее стало известно, что транспортировать российскую альпинистку с пика Победы невозможно. Наговицина не может передвигаться из-за сломанной ноги и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7,2 тыс. м. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму.