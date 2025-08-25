Маркиньос надеется, что "Спартак" продолжит побеждать после матча с "Рубином"

Красно-белые обыграли "Рубин" со счетом 2:0

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Матч московского футбольного клуба "Спартак" против казанского "Рубина" был прекрасным, есть надежда, что красно-белые будут побеждать и в следующих играх. Об этом ТАСС рассказал бразильский футболист "Спартака" Маркиньос.

В субботу "Спартак" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0 в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), прервав серию из четырех матчей без побед в чемпионате.

"Все прошло хорошо. Прекрасная игра. Важно, что забрали три очка. Надеюсь, что мы продолжим побеждать в следующих играх", - сказал Маркиньос после матча с "Рубином".

"Спартак" с 8 очками в 6 матчах занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.