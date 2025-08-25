КДК РФС рассмотрит удаления игроков "Ахмата" Касинтуры и Садулаева в матче с "Оренбургом"

Встреча завершилась со счетом 2:2

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаления полузащитников грозненского "Ахмата" Эгаша Касинтуры и Лечи Садулаева в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В пятницу "Ахмат" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 2:2. На 5-й минуте красную карточку получил Касинтура, на 64-й минуте с поля был удален Садулаев.

"Мы рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Ахмата" Станислава Черчесова и тренера-селекционера Аделя Сасси. Рассмотрим удаление за серьезное нарушение правил игры футболиста "Ахмата" Эгаша Касинтуры, он приглашен на заседание. Рассмотрим удаление игрока "Ахмата" Лечи Садулаева за агрессивное поведение, он также приглашен на заседание. По этому же матчу неподобающее поведение "Ахмата", так как было два удаления", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.