КДК РФС рассмотрит удаление игрока клуба Медиалиги 2Drots Фартуны в матче кубка

Он был удален с поля в матче против "Космоса"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление полузащитника московского клуба Медиалиги 2Drots Бориса Фартуны в матче второго раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России против "Космоса" из подмосковного Долгопрудного. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

20 августа 2Drots на выезде уступил "Космосу" со счетом 0:1.

"По матчу с "Космосом" рассмотрим удаление игрока 2Drots Бориса Фартуны на 39-й минуте матча за серьезное нарушение правил игры. Он приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.