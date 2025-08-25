По итогам сезона-2024/25 "Краснодар" впервые стал чемпионом России

ТАСС, 25 августа. Футболистам "Краснодара" по силам вновь стать победителями Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий Олакунле Олусегун, который находится в аренде в "Пари НН" из "Краснодара".

"Я думаю, что "Краснодар" вновь сможет стать чемпионом, - сказал Олусегун. - Надеюсь, они будут бороться. Но это будет не так просто. Желаю им наилучшего будущего".

По итогам шести туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 15 очками.