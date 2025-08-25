При этом спортсменка продолжит выступать на соревнованиях, которые будут проходить летом

ТАСС, 25 августа. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года по лыжным гонкам Наталья Матвеева завершила карьеру в зимних соревнованиях. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

39-летняя спортсменка объяснила свое решение желанием посвятить больше времени семье и своему клубу, а также финансовыми и организационными сложностями совмещения спорта и материнства.

"Зимой - все. Ни на Кубке России, ни на ЦФО, ни на чемпионате Москвы выступать не буду. Для зимы надо больше тренироваться. В данной ситуации, когда есть свой клуб, у меня нет столько времени", - сказала Матвеева.

Спортсменка отметила, что лыжные гонки требуют времени на подготовку, которого у нее теперь нет. Ее профиль в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) остается активным для участия в летних стартах. Спортсменка планирует выступить на чемпионате России по лыжероллерам в следующем году, если позволит процесс восстановления после недавних родов.

Матвеева является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2017 года в командном спринте классическим стилем вместе с Юлией Ступак (в девичестве - Белоруковой) в финском Лахти.