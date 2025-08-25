Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Премия "За верность" имени Федора Черенкова является актуальной, она станет примером для молодежи. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной премии, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за преданность своему клубу, вклад в результаты команды, характеристику от коллег и болельщиков. 25 августа начинается прием заявок на премию 2025 года.

"Я считаю, что инициатива об учреждении приза за верность имени Черенкова сегодня как никогда актуальна - верность, преданность делу, преданность клубу, региону, стране - то, что сегодня нужно как пример для нашей молодежи, - сказал Дегтярев. - Отметим всех, кто внес значительный вклад в развитие футбола и проявил преданность своему клубу".

"Мы хотим видеть в футболе не только спортивные достижения, но и моральные ориентиры. Для общества в целом должны быть примером все наши футболисты, для подрастающего поколения, потому что они лидеры мнений. Мы живем в век медиа, век борьбы за внимание, и они, конечно, являются такими - яркими звездами для всего общества. Мы на коллегии Минспорта в этом году представили и утвердили хартию этики российского спорта. Она как раз об этом", - добавил он.

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. 25 июля Черенкову исполнилось бы 66 лет.