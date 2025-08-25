Гендиректор ТАСС озвучил имена членов жюри приза "За верность"

В состав жюри вошел министр спорта РФ Михаил Дегтярев

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, председатель консультативного совета московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин, президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев и министр спорта РФ Михаил Дегтярев вошли в состав жюри приза "За верность" имени Федора Черенкова. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил Кондрашов.

Ранее было объявлено, что Дегтярев будет главой состава жюри приза.

"Это люди, чья жизнь и работа так или иначе связаны с идеалами долга, патриотизмом, преданности любимому делу и стране. Каждый из них - лидер своей сборной. Уверен, что такой состав гарантирует не только престиж премии, но и безупречность выбора лауреатов", - сказал Кондрашов.

Приз "За верность" имени Черенкова был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за преданность своему клубу, вклад в результаты команды, характеристику от коллег и болельщиков. 25 августа начинается прием заявок на премию 2025 года.

"Настоящая верность, настоящая народная любовь рождается не только на стадионах мегаполисов под вспышками камер. Она живет в регионах, в малых городах, в самых отдаленных уголках нашей необъятной России. И наша премия - это возможность сказать спасибо таким героям", - добавил Кондрашов.

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Черенков умер 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. 25 июля Черенкову исполнилось бы 66 лет.