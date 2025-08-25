Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония, на которой будут объявлены имена первых лауреатов приза ТАСС "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной России Федора Черенкова, состоится в декабре. Об этом было объявлено на пресс-конференции в ТАСС.

Приз "За верность" имени Федора Черенкова был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за преданность своему клубу, вклад в результаты команды, характеристику от коллег и болельщиков. 25 августа начинается прием заявок на премию 2025 года.

"В декабре, в торжественной обстановке, объявим имена первых лауреатов в каждой лиге. Удачи всем нам", - сказал на пресс-конференции генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. 25 июля Черенкову исполнилось бы 66 лет.