Положение о призе имени Черенкова в ближайшее время будет опубликовано на сайте ТАСС

Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Положение о призе ТАСС "За верность" имени легендарного футболиста Федора Черенкова будет опубликовано на сайте tass.ru в ближайшее время с детально прописанными критериями. Об этом объявил на пресс-конференции генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"В ближайшие дни на сайте ТАСС мы опубликуем подробное "Положение о призе", где будут детально прописаны критерии", - сказал он.

Бланк заявки на выдвижение также будет опубликован на сайте ТАСС, ее нужно будет прислать на почту: za_vernost@tass.ru.

Приз "За верность" имени Федора Черенкова учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за преданность своему клубу, вклад в результаты команды, характеристику от коллег и болельщиков. 25 августа начинается прием заявок на премию 2025 года.

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Черенков умер 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. 25 июля Черенкову исполнилось бы 66 лет.