Защитник выступает за "Динамо" с 2022 года

ТАСС, 25 августа. Испанский футбольный клуб "Алавес" не интересуется уругвайским защитником московского "Динамо" Николасом Маричалем. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал спортивный директор "Алавеса" Серхио Фернандес.

Ранее журналист Рауль Идальго сообщил, что "Алавес" сделал предложение "Динамо" о покупке Маричаля за €2,5 млн.

"Это абсолютный фейк, - сказал Фернандес. - Мы не интересуемся данным футболистом".

Маричалю 24 года, он перешел в "Динамо" летом 2022 года. В составе команды футболист провел 86 матчей в различных турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.