Генеральный директор ТАСС отметил, что "здесь должен быть внеклубовый подход"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Члены жюри приза ТАСС "За верность" имени Федора Черенкова оставят личные клубные пристрастия при выборе победителя. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил генеральный директор агентства Андрей Кондрашов.

"Несмотря на то что Федор Черенков играл в московском "Спартаке", он был любим всей страной, - отметил Кондрашов. - Потому что творил настоящее художество в своей футбольной игре. Его любили за то, что он наш, за то, что он советский спортсмен, который выступает за пределами Родины. И здесь должен быть внеклубовый подход. Мы точно оставим все свои спортивные личные пристрастия за пределами этого приза".

"Я не могу болеть ни за какие клубы. Ни в футболе, ни в других видах. Болею только за сборную России, связано это с административной этикой. Это важно", - подчеркнул министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Представители жюри симпатизируют разным командам. Гендиректор ТАСС поддерживает ЦСКА, Сергей Лавров и Денис Мацуев - известные спартаковцы, Сергей Степашин является председателем консультативного совета московского "Динамо", Александр Дюков с 2008 по 2017 год был президентом "Зенита".

Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за преданность своему клубу, вклад в результаты команды, характеристику от коллег и болельщиков. 25 августа начинается прием заявок на премию 2025 года.