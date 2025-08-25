К месту нахождения альпинистки Натальи Наговициной планировалось направить дрон 25 августа, однако спасатели отказались от запуска из-за непогоды

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели закроют базовый лагерь на подъеме к пику Победы 26 августа. Об этом ТАСС сообщили в Федерации альпинизма России.

Как ранее сообщал ТАСС, спасательная операция по поиску и помощи Натальи Наговициной прервана из-за погодных условий. При этом в понедельник к месту нахождения альпинистки планировалось направить дрон, однако сделать это не удалось из-за непогоды.

"Базовый лагерь на высоте 4 тыс. метров будет закрыт 26 августа", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что транспортировать российскую альпинистку с пика Победы невозможно. Наговицына не может передвигаться из-за сломанной ноги и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму.