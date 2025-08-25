Близкие пропавшего в Босфоре Свечникова подтвердили начало поисков в Турции

Россиянин был одним из участников международного заплыва, на финише он не появился

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жена пловца Николая Свечникова и ее родственница Алена Караман убедились в начале поисков спортсмена в Турции. Об этом Караман сообщила ТАСС.

"Да, начались поиски. Мы уже убедились в этом. Мы дозвонились до консульства, едем с Антониной (жена Свечникова - прим. ТАСС) туда. Дальше там нас ждет комиссар морского судна, будем с ним разговаривать", - сказала Караман.

Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.

Как ранее сообщило агентство DHA, информация о происшествии якобы поступила властям через 12 часов после предполагаемого времени исчезновения пловца. Получив оповещение, полиция и береговая охрана начали поиски. Как передает агентство Anadolu, спасатели ведут поиски во всем проливе, особенно на отрезке между районами Канлыджа и Куручешме, где был организован заплыв.