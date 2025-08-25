Положение о призе имени Черенкова будет опубликовано на сайте ТАСС в ближайшее время

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на пресс-конференции в агентстве объявил состав жюри приза "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова, его возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Прием заявок от соискателей приза начался с сегодняшнего дня.

"Я считаю, что инициатива об учреждении приза за верность имени Черенкова сегодня как никогда актуальна - верность, преданность делу, преданность клубу, региону, стране - то, что сегодня нужно как пример для нашей молодежи, - сказал Дегтярев. - Отметим всех, кто внес значительный вклад в развитие футбола и проявил преданность своему клубу. Мы хотим видеть в футболе не только спортивные достижения, но и моральные ориентиры. Для общества в целом должны быть примером все наши футболисты, для подрастающего поколения, потому что они лидеры мнений. Мы живем в век медиа, век борьбы за внимание, и они, конечно, являются такими - яркими звездами для всего общества".

Кондрашов назвал имена всех членов жюри приза "За верность". В состав жюри, помимо Дегтярева, вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сам Андрей Кондрашов, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, председатель консультативного совета московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин, президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

"Это люди, чья жизнь и работа так или иначе связаны с идеалами долга, патриотизмом, преданности любимому делу и стране, - сказал Кондрашов. - Каждый из них - лидер своей сборной. Уверен, что такой состав гарантирует не только престиж премии, но и безупречность выбора лауреатов".

Беспристрастное жюри

Кондрашов также рассказал, что жюри приза оставит личные клубные пристрастия в голосовании. "Несмотря на то что Федор Черенков играл в московском "Спартаке", он был любим всей страной, - отметил Кондрашов. - Потому что творил настоящее художество в своей футбольной игре. Его любили за то, что он наш, за то, что он советский спортсмен, который выступает за пределами Родины. И здесь должен быть внеклубовый подход. Мы точно оставим все своим спортивные личные пристрастия за пределами этого приза".

Дегтярев рассказал, что не болеет за определенные клубы в футболе, поэтому является беспристрастным членом жюри. "Я не могу болеть ни за какие клубы. Ни в футболе, ни в других видах. Болею только за сборную России, связано это с административной этикой. Это важно", - отметил министр.

Представители жюри симпатизируют разным клубам. Кондрашов поддерживает ЦСКА, Лавров и Мацуев являются известными болельщиками "Спартака", Степашин - председатель консультативного совета московского "Динамо", Александр Дюков с 2008 по 2017 год был президентом петербургского "Зенита".

Приз "За верность" имени Черенкова был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за преданность своему клубу, вклад в результаты команды, характеристику от коллег и болельщиков.

Положение о призе имени Черенкова будет опубликовано на сайте ТАСС в ближайшее время. Бланк заявки на выдвижение также будет опубликован на сайте агентства, ее нужно будет прислать на почту: za_vernost@tass.ru. Имена первых лауреатов приза будут объявлены на церемонии в декабре.

О Черенкове

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Черенков умер 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. 25 июля Черенкову исполнилось бы 66 лет.