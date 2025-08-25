Алан Лелюкаев был удален с поля в матче Кубка России против "Кубань-Холдинг"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение игрока черкесского "Нарта" Алана Лелюкаева в матче второго раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России с "Кубань-Холдинг" (Краснодарский край). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел 19 августа. Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказался "Кубань-Холдинг" (4:3). Лелюкаев был удален на 56-й минуте игры.

"По матчу "Кубань-Холдинг" - "Нарт" рассмотрим поведение игрока гостей Алана Лелюкаева за серьезное нарушение правил игры. После удаления во время ухода с поля выражался нецензурно в адрес судейской бригады и грозил физической расправой. Он приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.