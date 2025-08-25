Футболист "Краснодара" Перрен заявил о желании выучить русский язык

Полузащитник в июле перешел из французского "Осера" в "Краснодар"

ТАСС, 25 августа. Французский новичок футбольного клуба "Краснодара" Гаэтан Перрен хочет выучить русский язык. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Перрен перешел в "Краснодар" в июле, заключив с клубом трехлетний контракт.

"Конечно, я хочу учить русский, - сказал Перрен. - Это сложно, но я хочу это сделать. Не знаю, сколько времени на это уйдет. Хотелось бы побыстрее".

Перрену 29 лет, игрок перешел в "Краснодар" из французского "Осера". За французский клуб полузащитник провел 155 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 25 голевых передач. Он стал лучшим ассистентом чемпионата Франции в прошлом сезоне.