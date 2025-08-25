В субботу Миранчук провел первый матч в составе московского "Динамо"

ТАСС, 25 августа. У футболиста московского "Динамо" Антона Миранчука никогда не было проблем с физической подготовкой в сборной России. Об этом Карпин рассказал "Спорт-Экспрессу".

23 августа "Динамо" со счетом 3:0 дома обыграло "Пари НН". Миранчук дебютировал в составе бело-голубых, выйдя на замену на 72-й минуте.

"В сборной не было проблем никогда. Поэтому и вызывали. Если бы были проблемы, не вызывали бы", - сказал Карпин.

Миранчуку 29 лет, с сентября 2024 года он выступал за швейцарский "Сьон". Игрок провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Миранчук является воспитанником московского "Локомотива", за который выступал с 2013 по 2024 год с перерывом в 2016 году, когда играл в аренде в эстонской "Левадии". В составе сборной России Миранчук провел 31 матч, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.